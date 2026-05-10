Bizaran, ali krajnje ozbiljan i opasan incident dogodio se danas oko 13 časova u naselju Ugrinovci, kada je muškarac D.D. (74) zadobio teške tjelesne povrede nakon što je predmet koji je pronašao na ulici aktiviran u njegovim rukama.

Prema prvim informacijama, muškarac je na ulici primijetio nepoznat predmet nalik hemijskoj olovci. Ne sluteći da bi mogao biti opasan, ponio ga je sa sobom kući. Međutim, po dolasku u stan, prilikom rukovanja predmetom, došlo je do iznenadne detonacije, odnosno aktiviranja mehanizma, usled čega je povrijeđen u predjelu šake i ruke.

Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, a povrijeđeni muškarac transportovan je u KBC Bežanijska kosa, a potom i u Urgentni centar, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede u vidu ustrjelne rane i preloma šake.

Policija je obavila uviđaj, a predmet je izuzet radi daljih vještačenja kako bi se utvrdilo o kakvoj napravi je riječ i na koji način je došlo do njenog aktiviranja.

Nadležni su, u više navrata apelovali na građane da takve predmete ne diraju.

