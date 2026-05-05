Trebinjska policija je jutros, u ranim jutarnjim časovima, uhapsila M.N. iz Trebinja zbog više počinjenih saobraćajnih prekršaja.

Prije njegovog hapšenja se u naselju Krš, u Sunčanoj ulici, odvijala prava filmska scena, u kojoj je mladić pokušao automobilom marke škoda da pobjegne policiji koja ga je jurila, ali je udario u zid i pokušao pobjeći iz automobila.

U policiji je potvrđeno da se on prethodno oglušio o naredbu njihove patrole da stane, već se dao u bjekstvo, a nakon što je udario u zid, pokušao je pobjeći, prenose "Nezavisne novine".

Mještane Krša je probudila galama, škripa automobilskih guma i jak udar, a zatim je vozač iz oštećenog automobila pokušao pobjeći kroz uske ulice ovog starog gradskog naselja, ali ga je policija ubrzo sustigla i lišila slobode.

Škoda bez registarskih oznaka još je u Sunčanoj ulici i obezbjeđuje je policija.

Policijski službenici rade na dokumentovanju događaja.