Vlada Republike Srbije donijela je odluku da na tržište pusti dodatnih 30.000 tona dizela iz robnih rezervi, čime ukupna količina preuzeta od strane naftnih kompanija dostiže 65.000 tona.

Ova mjera dio je šire strategije stabilizacije snabdijevanja u uslovima globalnih poremećaja na tržištu energenata.

Istovremeno, produžena je zabrana izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora za još mjesec dana, odnosno do kraja juna. Ova mjera obuhvata izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta.

Kako se navodi, cilj produženja zabrane jeste očuvanje stabilnog snabdijevanja domaćeg tržišta, u trenutku kada globalna kretanja i rast cijena nafte dodatno opterećuju energetsku sigurnost.

Kao dodatni mehanizam zaštite građana i privrede, akcize na gorivo smanjene su za 25 odsto. Ova odluka, kako ističu iz Vlade, ima direktan efekat na ublažavanje rasta cijena na pumpama.

Pritisci na ekonomiju, ali država nastavlja sa mjerama

"Situacija na svjetskom tržištu je sve složenija i izazovnija i nema naznaka koliko će još poremećaji trajati, što stvara velike pritiske na našu ekonomiju. Mere koje donosimo da zaštitimo naše građane nisu lake za državu jer značajno umanjuju budžetske prihode i povećavaju rashode, ali smo spremno odgovorili na izazove i ponosna sam što uspješno štitimo naše građane i privredu od naglog skoka cijena goriva već dva mjeseca" izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

Značajno povećane obavezne rezerve

Država je u prethodnom periodu značajno ojačala svoje energetske rezerve. Obavezne zalihe nafte i naftnih derivata povećane su u poslednje četiri godine sa 31 na 55 dana prosječne dnevne potrošnje.

Od 2022. godine obavezne rezerve evrodizela su duplirane, dok su rezerve benzina povećane čak dva puta, što dodatno doprinosi sigurnosti snabdijevanja u kriznim situacijama.

Cene nafte eksplodirale na najviši nivo od 2022.