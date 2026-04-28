Uhapšen mladić koji je ubio osamdesetdevetogodišnjeg muškarca u garaži na Novom Beogradu.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policiјe, Odjeljenja za suzbiјanje krvnih, seksualnih, saobraćaјnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Beogradu, u brzoј i efikasnoј akciјi, identifikovali su i uhapsili L.Č. (22) zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično djelo teško ubistvo.

On se sumnjiči da јe danas oko 12 časova u Ulici Јuriјa Gagarina nanio više udaraca čvrstim predmetom u predjelu glave osamdesetdevetogodišnjem muškarcu, koјi јe od zadobiјenih povreda preminuo na licu mjesta, nakon čega јe pobjegao.

Osumnjičenom L.Č. јe određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsjetimo, stariji muškarac (89) ubijen je u garaži na Novom Beogradu, a počinilac ubistva je nakon zločina sa lica mjesta pobegao njegovim automobilom.

Muškarac je nešto posle 10 sati automobilom ušao u garažu, a počinilac zločina čekao ga je da dođe. Nakon što je deka parkirao automobil, on je ušao za njim. Prema prvim informacijama, starijeg muškarca je u garaži ubo tupim predmetom.

Oko 10.20 sati, ubica je izletio automobilom pokojnog i zakucao se u vrata gareže preko puta. Potom je izašao iz sivog "suzuki" automobila, počeo iz njega da vadi papire i da ih razbacuje po ulici.

Prema riječima očevidaca, kretao se otežano, teturajući se, te se sumnja da je bio pod dejstvom alkohola ili narkotika.

Oko dva minuta kasnije, muškarac ponovo sijeda u ukradeni automobil i odvozi se u nepoznatom pravcu.

Sumnja se da je motiv svađa oko automobila!

Iako se prvo sumnjalo da je do smrti došlo padom, ozbiljnost povreda ukazala je na ubistvo, te je policija prikupila snimke sa obližnjih nadzornih kamera i započela potragu za ubicom i ukradenim vozilom. Opsadno stanje na Novom Beogradu trajalo je satima, a inspektori su stegli obruč oko garažnog kompleksa gdje se zločin dogodio.

Policija je operativno tragala za muškarcem koji je viđen u blizini garaža u kritično vrijeme. Interventne jedinice i inspektori u civilu vršili su racije u okolnim zgradama i provjeravali sva mjesta na kojima je osumnjičeni mogao da se krije.

(MONDO)