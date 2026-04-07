Policija traga za provalnicima koji su tokom vikenda obili firmu na Pančevačkom putu i ukrali dva sefa sa oko pola miliona dinara, kao i robu iz magacina.

Krađa je otkrivena juče kada je radnica dolaskom na posao, zatekla haos u objektu i odmah alarmirala policiju. Prema prvim rezultatima istrage, vjeruje se da je pljačka izvršena u periodu od subote do ponedeljka ujutru, dok je firma bila zatvorena.

"Prizor je bio šokantan. Na jednim ulaznim vratima je razbijeno staklo, dok su druga nasilno obijena. Unutra je sve ispreturano", navodi izvor blizak istrazi.

Lopovi su ciljano išli na glavni plijen - dva sefa u kojima se nalazilo oko pola miliona dinara. Pored kancelarija, na meti se našao i magacin iz koga su odnijeli sve što se moglo odneti.

Policija je sa lica mjesta izuzela tragove koji će biti poslati na vještačenje, a istraga je u toku.

O slučaju je obaviješteno i nadležno tužilaštvo.

