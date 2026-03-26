Elvis Keljmendi uhapšen je zbog pucnjave koja se dogodila prije nekoliko dana na području sarajevskog naselja Ilidža.

Keljmendi, za kojim je raspisana potjernica zbog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, uhapšen je na području Istočnog Sarajeva, potvrđeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Keljmendi je predat u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Elvis Keljmendi je poznat po višestrukim krivičnim djelima, koja uključuju trgovinu drogom, zloupotrebu službenog položaja i ranije krivične prijave za izazivanje opšte opasnosti, oštećenje tuđe stvari te neovlaštenu prodaju i nabavku oružja, javljaju federalni mediji.

Sud BiH prošle godine potvrdio je optužnicu protiv Keljmendija i Ajlina Ahmića, koji se terete za trgovinu drogom u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji.

Prema optužnici, Keljmendi je zajedno s drugim licima drogu preprodavao u BiH, koristeći aplikaciju "Skaj" za šifrovanu komunikaciju.