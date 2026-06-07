Svjetsko fudbalsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
Za tri dana počinje Mundijal na kojem će učestovati i selekcija Bosne i Hercegovine.
"Zmajevi" će najprije odmjeriti snage sa domaćinom Kanadom u Torontu (12. jun), a potom slijede dueli sa Švajcarskom (18. jun, Inglvud) i Katarom (24. jun, Sijetl).
Pogledajte raspored svih utakmica u grupnoj fazi
11. jun:
Meksiko - Južna Afrika (21.00, Meksiko Siti)
12. jun:
Južna Koreja - Češka (4.00, Gvadalahara)
Kanada - Bosna i Hercegovina (21.00, Toronto)
13. jun:
SAD - Paragvaj (3.00, Los Anđeles)
Katar - Švajcarska (21.00, San Francisko)
14. jun:
Brazil - Maroko (00.00, Njujork)
Haiti - Škotska (3.00, Boston)
Australija - Turska (6.00, Vankuver)
Njemačka - Kurasao (19.00, Hjuston)
Holandija - Japan (22.00, Dalas)
15. jun:
Obala Slonovače - Ekvador (1.00, Filadelfija)
Švedska - Tunis (4.00, Monterej)
Španija - Zelenortska Ostrva (18.00, Atlanta)
Belgija - Egipat (21.00, Sijetl)
16. jun:
Saudijska Arabija - Urugvaj (00.00, Majami)
Iran - Novi Zeland (3.00, Los Anđeles)
Francuska - Senegal (21.00, Njujork)
17. jun:
Irak - Norveška (00.00, Boston)
Argentina - Alžir (3.00, Kanzas Siti)
Austrija - Jordan (6.00, San Francisko)
Portugal - DR Kongo (19.00, Hjuston)
Engleska - Hrvatska (22.00, Dalas)
18. jun:
Gana - Panama (1.00, Toronto)
Uzbekistan - Kolumbija (4.00, Meksiko Siti)
Češka - Južna Afrika (18.00, Atlanta)
Švajcarska - Bosna i Hercegovina (21.00, Los Anđeles)
19. jun:
Kanada - Katar (00.00, Vankuver)
Meksiko - Južna Koreja (3.00, Gvadalahara)
SAD - Australija (21.00, Sijetl)
20. jun:
Škotska - Maroko (00.00, Boston)
Brazil - Haiti (2.30, Filadelfija)
Turska - Paragvaj (5.00, San Francisko)
Holandija - Švedska (19.00, Hjuston)
Njemačka - Obala Slonovače (22.00, Toronto)
21. jun:
Ekvador - Kurasao (2.00, Kanzas Siti)
Tunis - Japan (6.00, Monterej)
Španija - Saudijska Arabija (18.00, Atlanta)
Belgija - Iran (21.00, Los Anđeles)
22. jun:
Urugvaj - Zelenortska Ostrva (00.00, Majami)
Novi Zeland - Egipat (3.00, Vankuver)
Argentina - Austrija (19.00, Dalas)
Francuska - Irak (23.00, Filadelfija)
23. jun:
Norveška - Senegal (2.00, Njujork)
Jordan - Alžir (5.00, San Francisko)
Portugal - Uzbekistan (19.00, Hjuston)
Engleska - Gana (22.00, Boston)
24. jun:
Panama - Hrvatska (1.00, Toronto)
Kolumbija - DR Kongo (4.00, Gvadalahara)
Švajcarska - Kanada (21.00, Vankuver)
Bosna i Hercegovina - Katar (21.00, Sijetl)
25. jun:
Škotska - Brazil (00.00, Majami)
Maroko - Haiti (00.00, Atlanta)
Češka - Meksiko (3.00, Meksiko Siti)
Južna Afrika - Južna Koreja (3.00, Monterej)
Kurasao - Obala Slonovače (22.00, Filadelfija)
Ekvador - Njemačka (22.00, Njujork)
26. jun:
Japan - Švedska (1.00, Dalas)
Tunis - Holandija (1.00, Kanzas Siti)
Turska - SAD (4.00, Los Anđeles)
Paragvaj - Australija (4.00, San Francisko)
Norveška - Francuska (21.00, Boston)
Senegal - Irak (21.00, Toronto)
27. jun:
Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija (2.00, Hjuston)
Urugvaj - Španija (2.00, Gvadalahara)
Egipat - Iran (5.00, Sijetl)
Novi Zeland - Belgija (5.00, Vankuver)
Panama - Engleska (23.00, Njujork)
Hrvatska - Gana (23.00, Filadelfija)
28. jun:
Kolumbija - Portugal (1.30, Majami)
DR Kongo - Uzbekistan (1.30, Atlanta)
Alžir - Austrija (4.00, Kanzas Siti)
Jordan - Argentina (4.00, Dalas)