Moaz Bombito neće moći da pomogne saigračima na prvenstvu svijeta.

Izvor: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH će prvu utakmicu na predstojećem Mundijalu odigrati protiv selekcije Kanade, jednog od domaćina planetarne smotre.

Ovaj meč igra se 12. jun u 21.00 čas po našem vremenu (15.00 po lokalnom), a Kanađan ga dočekuju uz velike probleme kad je riječ o sastavu. Poznato je već da će duel sa izabranicima Sergeja Barbareza sigurno propustiti Alfonso Dejvis, prva zvijezda tima, zbog povrede, a sada su se pojavile informacije da selektor Džesi Marš neće moći da računa ni na Moaza Bombita.

Bombito je do sada odigrao 20 utakmica za Kanadu, a debitovao je 2023. godine.

Štoper Nice je, prema navodima kanadskih medija, u prijateljskom duelu sa Uzbekistanom osjetio bol u nozi koju je slomio i operisao prošle godine. Izašao je tada iz igre, a tegobe je osjetio i u novoj kontrolnoj utakmici, protiv Tu Vermont Grina, kada je takođe na terenu izdržao oko 30 minuta.

Precrtan je, stoga, sa spiska za Mundijal, a prema informacijama iz Kanade, u defanzivnoj liniji bi mogao da ga zamijeni Luk de Fužerole, igrač belgijskog Dendera na pozajmici iz Fulama.



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