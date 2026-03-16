Osnovni sud u Banjaluci donio je prvostepenu presudu u predmetu koji je Sarajevski otvoreni centar pokrenuo 2023. godine protiv Milorad Dodik, tada predsjednika Republike Srpske, zbog izjava koje su diskriminirale LGBTI osobe.

Sud je utvrdio da su Dodikove izjave u martu 2023. godine stvorile neprijateljsko i uvredljivo okruženje i pozivale na isključenje LGBTI zajednice iz javnog i društvenog prostora.

Iz SOC-a navode da su sporne izjave uključivale opasne generalizacije, stigmatizaciju i delegitimizaciju LGBTI osoba, te da su imale potencijal da legitimizuju netrpeljivost i nasilje – podsjećajući na napad huligana na LGBTI aktiviste u Banjaluci 18. marta 2023.

„Ova presuda, iako prvostepena, simboličan je, ali značajan iskorak. Niko ne smije biti iznad zakona, a zakoni moraju štititi sve građane, bez obzira na seksualnu orijentaciju ili rodni identitet“, rekao je Darko Pandurević iz SOC-a.

Advokatica Dženana Hadžiomerović, koja zastupa SOC, ističe da presuda pokazuje da političari nemaju neograničeno pravo na slobodu izražavanja kada njihove izjave krše prava ranjivih društvenih grupa.

U presudi se naglašava da se od nosilaca javnih funkcija očekuje viši stepen odgovornosti jer njihove izjave imaju društveni uticaj. Sud je zabranio Dodiku dalje poduzimanje sličnih radnji kojima bi se mogla kršiti prava LGBTI osoba.