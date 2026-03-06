Dvojica državljana Srbije uhapšena su na aerodromu u Punta Kani sa 75 paketa kokaina u koferima. Istraga ukazuje da su bili angažovani kao takozvane "kokainske mule".

Dvojica državljana Srbije, starosti 63 i 68 godina, uhapšeni su nedavno na međunarodnom aerodromu Punta Kana u Dominikanskoj Republici, nakon što je kod njih pronađeno 75 paketa kokaina, a istraga je pokazala da su bili angažovani kao takozvane "kokainske mule".

"Istraga o ovom slučaju u Dominikanskoj Republici je u toku, a očekuje se da će nadležni utvrditi kako je tačno droga dospjela do uhapšenih državljana Srbije i ko stoji iza pokušaja njenog krijumčarenja, ipak, za sada sve ukazuje na to da je riječ o dvojici koji su radili kao "mule"", kaže izvor i podsjeća da su uhapšeni Srbi drogu krili u koferima.

Ko su oni?

Kako izvor objašnjava za medije, "mule" su osobe koje kriminalne grupe angažuju za prenos narkotika. Međutim, pored ovakvog načina prenosa, "mule" najčešće rade i tako što drogu progutaju u obliku kapsula ili paketića.

""Mule" se angažuju da bi drogu u kesicama ili kapsulama prenijele do određenog odredišta. Nerijetko se dešava da drogu prenose tako što je gutaju, a zatim je izbace kada stignu na dogovoreno mjesto. Dešavalo se da progutaju i po nekoliko stotina paketića ili kapsula, a za ovaj posao dobijaju po nekoliko hiljada eura po pošiljci", objašnjava sagovornik.

Prema njegovim riječima, državljani Srbije često se nalaze na listi traženih "mula".

"Srbi su među najtraženijima za ovakve poslove, jer važe za veoma hrabre, ali i relativno "jeftine" za angažovanje", dodaje izvor.

Bizarno

Jedan od interesantnijih slučajeva krijumčarenja narkotika zabilježen je u februaru 2010, kada je uhapšena Olga N. (57). Ona je prije toga godinu dana međugradskim autobusima i taksijem prenosila drogu iz Beograda u Zrenjanin. Vjeruje se da ju je neko "otkucao", jer je odmah posle privođenja upućena na ginekološki pregled. U bolnici je utvrđeno da je u vagini krila 12 grama heroina, koji je bio spakovan u jedan prezervativ! Pred Višim sudom u Zrenjaninu osuđena je na sedam godina robije.

"Droga se švercuje kao na filmovima, inspiracija je neiscrpna. "Gutači narkotika" su posebna priča", dodaje izvor.

Opasan posao

Ipak, ovaj način krijumčarenja narkotika nosi veliki rizik po život.

"Krijumčari su očigledno spremni da rizikuju i sopstveni život zbog dobre zarade. Nije rijetkost da se paketići koje su progutali raspadnu u njihovoj utrobi i tako ozbiljno ugroze zdravlje, ali i život", kaže sagovornik.

Na ovu temu ranije je govorio i kriminolog Dobrivoje Radovanović, koji je istakao da su ljudi iz Srbije prisutni u narko-biznisu širom svijeta.

"Srbi imaju posebnu ulogu u švercu kokaina jer organizuju prevoz, nabavku i imaju direktne veze sa izvorom, odnosno proizvođačem kokaina. U inostranstvu često organizuju takozvane sabirne centre, odakle kreće transport", objasnio je Radovanović.

Postoje stroga "pravila"

Prema riječima izvora, za ovakav način šverca postoji čitava procedura kako bi se smanjio rizik od pucanja paketića.

""Mule" najprije moraju da očiste želudac i piju razne čajeve kako bi bio potpuno prazan. Paketiće sa drogom gutaju polako, uz česte pauze i hodanje, najčešće uz pomoć lubrikanata. Nakon toga piju minimalnu količinu vode, dok su alkohol i kafa strogo zabranjeni tokom obavljanja "posla"", objašnjava izvor.

Droga se, kako dodaje, iz organizma izbacuje tek po dolasku na krajnju destinaciju.

Smrtonosna opasnost

Ljekari upozoravaju da pucanje kapsule u stomaku može imati fatalne posledice.

Jedan ljekar iz Kliničkog centra Srbije ranije je objasnio da u takvim situacijama dolazi do nagle apsorpcije velike količine droge u organizmu.

""Mula" nakon gutanja ne smije ništa da jede i pije, jer bi se time izazvala želudačna kiselina, koja može da probuši ampule, izlaže se opasnosti da ga i najmanja količina droge koja iscuri usmrti. Pri pucanju dolazi do nagle apsorpcije velike količine droge. Droga tada djeluje sedativno, smanjuje se pritisak, usporavaju srčane radnje i broj udisaja, što pacijenta uvodi u komu", objasnio je on.

