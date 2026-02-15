Poznat iskaz vozača tramvaja koji je izleteo iz šina u Sarajevu. Izjavio je da nije kriv.

Izvor: Youtube/Nezavisne novine

Vozač tramvaja koji je izletio iz šina u Sarajevu, Adnan Kasapović, pušten je danas na slobodu, a procurio je i njegov iskaz u tužilaštvu koji je dao dan ranije, u subotu, 14. februara, piše „Avaz“. Tužilaštvo Kantona Sarajevo tražilo je pritvor do 30 dana, ali je on na ročištu za određivanje pritvora izjavio da nije kriv.

„Nijesam kriv, uzrok je tehničke prirode, ovo je poznato svim vozačima tramvaja. Ovo se dešava vrlo često, video-nadzor će pokazati dosta toga. Žao mi je te omladine, sve mi je teško palo“, rekao je on.

U nesreći je poginula jedna osoba, dok su četiri teško povrijeđene.

Pogledajte fotografije sa mesta nesreće u Sarajevu