Muškarac (50) uhapšen je nakon incidenta u jednom parku na Novom Beogradu, gdje je, kako se sumnja, uznemiravao djecu, a potom i fizički napao jednog dječaka. Brzom reakcijom policije osumnjičeni je identifikovan i priveden.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijska stanica Novi Beograd, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. P. (1975) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela polno uznemiravanje i laka tjelesna povreda.

Prema sumnjama, osumnjičeni se sinoć u jednom parku na Novom Beogradu neprimereno dodirivao po intimnim djelovima tijela pred djecom koja su se tamo nalazila.

Napao dječaka drvenom motkom

Kada su djeca pokušala da ga otjeraju, M. P. je, kako se sumnja, drvenom motkom udario u leđa i glavu dječaka rođenog 2012. godine, nanijevši mu lake tjelesne povrede.

Dječaku je ljekarska pomoć ukazana u Univerzitetskoj dječjoj klinici.

Brza reakcija policije

Policijski službenici su ubrzo identifikovali i uhapsili osumnjičenog.

M. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(MONDO)