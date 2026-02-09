Određen pritvor osumnjičenima za ubistvo žene u Nišu.

Izvor: Društvene mreže / Instagram

Viši sud u Nišu odredio je pritvor osumnjičenom D.G. (61) iz Kruševca zbog sumnje da je pomagao svom rođaku D.G. (56) iz Niša nakon ubistva žene A.Š. (44). Drugom uhapšenom muškarcu, S.A. (60) iz Niša, koji se sumnjiči za neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca nije određen pritvor nakon saslušanja.

"Nepravnosnažnim rješenjem Višeg suda u Nišu određen je pritvor protiv drugoosumnjičenog D.G. u trajanju od 30 dana. Pritvor je protiv drugoosumnjičenog određen na osnovu čl. 211. st. 1. tač. 2. Zakonika o krivičnom postupku. Odbijen je predlog Višeg javnog tužilaštva u Nišu da se trećeosumnjičenom S.A. odredi pritvor na osnovu čl. 211. st. 1. tač. 2. Zakonika o krivičnom postupku", saopštila je portparolka Višeg suda u Nišu Kristina Perić, prenosi "Blic".

