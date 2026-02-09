Pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova u Nišu, postupajući po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su A. B. (38), K. V. (54) i N. M. (32), svi iz Niša, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Niš, sumnja se da su osumnjičeni u kući K. V. i N. M. omogućili jednoj maloljetnoj osobi da konzumira marihuanu i buprenorfin, koje je, prema navodima istrage, obezbjeđivao A. B.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom osnovnom javnom tužiocu.

Buprenorfin je snažan opijat koji se koristi u terapiji liječenja zavisnosti od heroina i drugih opijata, ali i kao jak analgetik. Djeluje direktno na centralni nervni sistem, može izazvati zavisnost, a njegova zloupotreba nosi ozbiljne zdravstvene rizike.

Posebno zabrinjava činjenica da je, prema sumnjama iz istrage, ova supstanca davana maloljetnoj osobi.