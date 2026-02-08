Spriječeno ubistvo vođe navijača u Novom Pazaru.

Izvor: instagram/rina.rs

U Novom Pazaru je prije nekoliko dana spriječeno ubistvo B H, vođe navijačke grupe Torcida Sandžak, piše Sandžak Danas. Policija je otkrila više naoružanih muškaraca u blizini Gradskog stadiona, koji su nekoliko dana prije hapšenja upali u navijačke prostorije i tražili B H

Prema saznanjima pomenutog portala, grupu je predvodio E M, a cijeli incident zabilježila je sigurnosna kamera. Na snimku se čuju brojne psovke i prijetnje upućene B H

Izbila je masovna tuča sa mladićima koji su se zatekli u prostorijama ove navijačke frakcije, dok B H u tom trenutku nije bio prisutan

Incident tada nije bio prijavljen policiji. Naknadno je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su pripremali teško ubistvo

Uhapšeni su E.M. (1992) i E.D. (1997). Tokom pretresa stana E.M, pronađen je revolver sa šest metaka i metalnu palicu.