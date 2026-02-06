Tijelo muškarca pronađeno u napuštenoj kući na Banovom brdu.
Prava drama odvija se ovog popodneva na Banovom brdu gdje je u jednoj napuštenoj kući pronađeno tijelo muškarca.
Na terenu su mediji zetekli veliki broj policijskih patrola i ekipu Hitne pomoći koja je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt.
Čeka se ključni nalaz
Istraga je u punom jeku, a uviđaj je trajao satima. Prema informacijama medija, dežurni tužilac je izdao nalog da se tijelo transportuje na Institut za sudsku medicinu. Tek nakon obdukcije i toksikoloških analiza biće poznato da li je muškarac žrtva zločina ili je riječ o prirodnoj smrti.
Sablasni prizor u napuštenom objektu
Kuća u kojoj je tijelo pronađeno od ranije je poznata stanarima ovog dijela Beograda kao stecište problematičnih grupa, a komšije su vidno uznemirene današnjim pronalaskom.
Policija i dalje obezbjeđuje ulaz u objekat. Identitet muškarca još uvijek nije utvrđen jer kod njega nisu pronađena lična dokumenta.
Mediji nastavljaju da prate situaciju na terenu.
(Telegraf/MONDO)