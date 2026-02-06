Tijelo muškarca pronađeno u napuštenoj kući na Banovom brdu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prava drama odvija se ovog popodneva na Banovom brdu gdje je u jednoj napuštenoj kući pronađeno tijelo muškarca.

Na terenu su mediji zetekli veliki broj policijskih patrola i ekipu Hitne pomoći koja je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt.

Čeka se ključni nalaz

Istraga je u punom jeku, a uviđaj je trajao satima. Prema informacijama medija, dežurni tužilac je izdao nalog da se tijelo transportuje na Institut za sudsku medicinu. Tek nakon obdukcije i toksikoloških analiza biće poznato da li je muškarac žrtva zločina ili je riječ o prirodnoj smrti.

Sablasni prizor u napuštenom objektu

Kuća u kojoj je tijelo pronađeno od ranije je poznata stanarima ovog dijela Beograda kao stecište problematičnih grupa, a komšije su vidno uznemirene današnjim pronalaskom.

Policija i dalje obezbjeđuje ulaz u objekat. Identitet muškarca još uvijek nije utvrđen jer kod njega nisu pronađena lična dokumenta.

Mediji nastavljaju da prate situaciju na terenu.

(Telegraf/MONDO)