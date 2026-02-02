U toku je velika akcija policije u Beogradu.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Na teritoriji Beograda je u toku večeras velika akcija policije prema saznanjima "Kurira". Akcija hapšenja usmjerena je na borbu protiv narko-dilera koju sprovode Uprava kriminalističke policije (UKP) i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Dosad je uhapšeno najmanje pet osoba. I dalje traje potraga za još nekoliko osumnjičenih osoba.

"Kod dvojice osumnjičenih pronađeno je i zaplijenjeno sedam kilograma marihuane", otkriva izvor "Kurira".

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšena su tri pripadnika kriminalne grupe koja diluje heroin u Beogradu. Traga se za ostalim saradnicima.

(Kurir/MONDO)