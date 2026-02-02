Saslušani osumnjičeni za pokušaj ubistva u poznatom restoranu na Senjaku u Beogradu.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušano je dvoje osumnjičenih zbog sumnje da su u subotu 31. januara nosili poluautomatski pištolj i da su planirali ubistvo u poznatom restoranu na Senjaku u Beogradu. Uhapšeni su državljanin Švedske J.C.G.N. i državljanka Južne Afrike S.C.G. koji su se u tužilaštvu branili ćutanjem.

"U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Kraljevine Švedske J.C.G.N. i državljanka Republike Južne Afrike S.C.G. zbog postojanja osnova sumnje da su 31. januara 2026. godine po prethodnom dogovoru kao saizvršioci preduzimali radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog djela Teško ubistvo, kao i jer su neovlašćeno nosili poluautomatski pištolj, sa jednim metkom u ležištu i 13 metaka u okviru. Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva, da ne bi uticali na svjedoke i da ne bi ponovili krivično djelo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja da su izvršili krivično djelo Teško ubistvo iz člana 114 stav 2 u vezi stava 1 i člana 33 Krivičnog zakonika (pripremne radnje) i krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 i člana 33 KZ.

Postoje osnovi sumnje da su se 31. januara oko 9:50 časova J.C.N.G. i S.C.G. skuterom marke 'Piaggio' bez registarskih oznaka i nalepnice dovezli do jednog restorana u ulici Vase Pelagića na teritorji GO Savski venac, tako što je skuterom upravljao J.C.N.G. noseći zelenu kacigu na glavi, dok je iza njega sjedjela S.C.G. sa bijelom kacigom na glavi, noseći u rukama torbu za dostavu hrane i pića. Po dolasku do restorana, osumnjičena je prešla na mjesto vozača skutera, koji je bio u radu, spreman za vožnju, ne skidajući kacigu sa glave, dok je osumičeni J.C.N.G. uzeo torbu za dostavu i ušao u pomenuti restoran, pa je u prostoru između ulaznih i prvih vrata objekta skinuo kacigu u koju je stavio pištolj, koji je prethodno izvadio iz torbe za dostavu.

J.C.N.G. je razgledao goste po restoranu, gdje su za prvim stolom sjedjela četvorica muškaraca, pa je nastavio kretanje ka šanku, gdje se okrenuo i vratio nazad pa se došavši do navedenih muškaraca istima obratio riječima: 'Kako si?' i izašao iz objekta. Nakon toga su dvojica muškaraca krenuli za osumnjičenim koji je pokušao da sjedne na skuter na kojem ga je čekala osumnjičena, kojom prilikom je jedan od muškaraca osumničenog uhvatio za odjeću, ali je osumnjičeni pobjegao u pravcu parka 'Vojvoda Putnik', dok je osumnjičena stavila motor u pogon i udarila istim o stub, kojom prilikom je zadržana od strane dvojice muškaraca.

Jedan muškarac je krenuo za osumnjičenim, nakon čega su se obojica vratili na lice mjesta. Takođe, postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni po prethodnom dogovoru i zajedničkim djelovanjem neovlašćeno,bez dozvole nadležnog organa, nosili poluautomatski pištolj sa olučenom cijevi marke 'Stoeger' sa okvirom u kojem je prilikom pronalaska u ležištu metka zatečen jedan metak i 13 metaka u okviru. Pištolj i municiju su u parku 'Vojvoda Putnik' u žbunju pronašli policijski službenici", navodi se u saopštenju.