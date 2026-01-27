Patrola Interventne jedinice policije pokušala da na Adi Ciganliji uhvati lice za kojim je raspisana potjernica.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prava drama odigrala se danas na Adi Ciganliji, kada je patrola Interventne jedinice policije pokušala da uhvati lice za kojim je raspisana potjernica.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je bježao pješke, a zatim je u jednom trenutku ušao u vodu, najvjerovatnije sa namjerom da prepliva i tako umakne policiji. Međutim, sa druge strane obale ubrzo se pojavila još jedna patrola Interventne jedinice, tako da je bjegunac bio opkoljen.

Iako je izvjesno vrijeme uspijevao da odolijeva hladnoj vodi, osumnjičeni je zbog niskih temperatura ipak bio primoran da izađe iz vode, usljed promrzavanja.

Na lice mjesta pozvana je i ekipa Hitne pomoći.

(Telegraf/MONDO)