Tijelo je zatečeno nedaleko od restorana brze hrane u parkiranom automobilu, a za sada je nejasan uzrok smrti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tijelo muškarca, starog oko 45 godina pronađeno je danas na parkingu benzinske pumpe "Zmaj 1".

Prema prvim informacijama, radnica benzinske pumpe uočila je da muškarac nepomično sjedi u vozilu, nakon čega je obavijestila nadležne službe.

Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je obavila uviđaj, i istraga je u toku.