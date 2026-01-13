Radmili Živković jedna scena sa čuvenim Ljubišom Samardžićem ostala je u sećanju, nažalost, ne tako lepom.

Izvor: Printscreen Youtube / Slavkoni

Da je živa, jedna od najistaknutijih srpskih glumica, Radmila Živković bi 14. januara proslavila svoj 73. rođendan. Nažalost, umesto slavlja, danas ostaju sećanja na veliku umetnicu, njene nezaboravne uloge i karijeru koja je obeležila domaći film i pozorište.

Publika ju je pamtila po snažnim, autentičnim likovima i beskompromisnoj glumi, ali i po hrabrosti da govori o teškim trenucima kroz koje je prolazila.

Za ulogu legendarne Živke ministarke dobila je prestižno priznanje "Žanka Stokić", međutim, jedno snimanje ostavilo je dubok trag na nju. Reč je o filmu "Naivko", u kojem joj je partner bio bard srpskog glumišta Ljubiša Samardžić.

Naivko film Izvor: YouTube

Scena za koju se dugo verovalo da je pažljivo osmišljena po scenariju, u stvarnosti nije bila unapred dogovorena. Kako je sama ispričala, ono što se dogodilo pred kamerama sa čuvenim glumcem Ljubišom Samardžićem bilo je stvarno iskustvo, a glumica je pretrpela ogromnu traumu.

- Na prvom filmu "Naivko" mene je trebao da slika slikar i on je zamislio tako da je napravio taj portret sa golim grudima. Ja sam imala jednu bluzu od šantuga što je teška svila, gruba i jaka. On je na probama sve radio kako treba, mada kada se upalila kamera on je krenuo to da mi otkopčava i da proba da skine. Ja sam to držala sa obe ruke jer nisam smela da prekinem kadar", rekla je glumica svojevremeno u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

"Kada se završila scena i kada sam skinula bluzu ona je bila urezana od te jačine i ramena su mi bila krvava. Ja sam plakala, naravno ne pred njima."

Radmila mu nije ostala dužna, te mu se nakon 20 godina osvetila.

- Posle 20 godina radila sam film sa njim opet. Bila je scena gde sam ga udarala kišobranom. Ja sam ga udarala do besvesti. Rekla sam kolegi da ga ne brani jer ću stvarno da ga udaram. Branio ga je Zoran Cvijanović, a udarala sam Ljubišu Samardžića. Neka mu je laka crna zemlja, ali ovo je sada anegdota - ispričala je kasnije kroz osmeh glumica.