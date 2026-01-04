Tijelo za sada nepoznatog muškarca izvučeno je iz Dunava u blizini Novog Sada.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", na Dunavu u blizini Novog Sada, nedaleko od novog mosta u okviru Fruškogorskog koridora kod naselja Šangaj, izvučeno je tijelo za sada nepoznatog muškarca.

Okolnosti pod kojima je došlo do tragedije nisu poznate.

Po riječima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mjesta po pozivu policije.

Na licu mjesta je zatečen NN muškarac bez znakova života, ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.

(Telegraf/MONDO)