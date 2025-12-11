Viši sud u Beogradu izrekao je kazne od 18 i 19 godina zatvora trojici mladića koji su u KPZ "Padinska Skela" danima zlostavljali i na kraju ubili zatvorenika Stanimira Brajkovića, dok se protiv pet zaposlenih vodi odvojeni postupak zbog propusta u službi.

Viši sud u Beogradu izrekao je zatvorske kazne za trojicu osuđenih zbog brutalnog zlostavljanja i ubistva Stanimira Brajkovića u kazneno-popravnom zavodu "Padinska Skela". Srećko Stefanović (21) osuđen je na 19 godina zatvora, dok su Saša Stanković (21) i Dalibor Petrović (23) dobili po 18 godina robije zbog djela teško ubistvo u saizvršilаštvu.

Prema optužnici i dokazima na sudu, trojica mladića su tokom 2024. godine, dok su zajednički služili kazne u sobi broj 14, zlostavljali zatvorenika Stanimira B.

Psihičko, fizičko i ponižavajuće zlostavljanje, uključujući šamaranja, udarce nogama, ali i teranje da pije sopstvenu mokraću, navodno je počelo nakon što je Brajković ostao bez novca kojim im je kupovao hranu, cigarete i kafu u zatvorskoj kantini.

Stravične povrede koje je nesrećni muškarac zadobio dovele su do njegovog pogoršanja zdravstvenog stanja i smrti 4. februara oko 22:30 časova.

Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila usled teških tjelesnih povreda, uključujući obostrane prelome rebara i grudne kosti, što je izazvalo iznenadni prekid disanja i krvarenja.

Sud je u slučaju naglasio da je zlostavljanje trajalo danima i da su optuženi kontinuirano iskorišćavali svoju fizičku nadmoć nad Brajkovićem, koji, iako je bio na medicinskim pregledima, iz straha nije prijavio sve napade nadležnima.

Pored presude za ubice, odvojeni postupak se vodi protiv petoro zaposlenih u KPZ "Padinska Skela", ljekarke, komandira i nadzornika, zbog sumnje da su svojim nesavesnim radom u službi propustili da pravovremeno uoče i spriječe nasilje, čime su, kako se navodi u optužnici, povrijedili pravo na život oštećenog.

