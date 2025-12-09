Poznato ko je žena koja je napadnuta danas u beogradskoj garaži.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

H. T. koja je brutalno napadnuta danas u jednoj garaži uhapšena je početkom 2024. godine u velikoj akciji policije sa još deset osoba zbog sumnje su članovi jedne organizovane kriminalne grupe i da su izvršili krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela, prevara, prikrivanje, falsifikovanje isprava i navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, saznaju mediji.

Kako se saznaje, njoj je suđenje u toku u Specijalnom sudu u Beogradu.

Policija je u januaru 2024. godine razotkrila ovu kriminalnu grupu koja se sumnjiči da je od 2020. do 2024. godine izvršila niz krivičnih djela, prvenstveno krađu, falsifikovanje isprava i preprodaju vozila novije proizvodnje, pri čemu je ostvarena višemilionska protivpravna imovinska korist.

Akcija je tada sprovedena istovremeno na teritorijama Beograda, Šapca, Novog Sada i Sremske Mitrovice, a uhapšeno je 11 osoba, dok je krivičnom prijavom obuhvaćeno još 14. Protiv H. T. se trenutno vodi pravni postupak kao članici ove OKG.

Kako je tada navedeno u sapštenju policije, ova organizovana kriminalna grupa je kradene automobile prepravljala u unaprijed obezbijeđenim garažama-radionicama, poznatim u kriminalnom miljeu kao "štikovi", gdje su pripremali vozila za otuđenje i preprodaju. Na ovaj način su sebi pribavili višemilionsku protivpravnu imovinsku korist koju su dijelili shodno ulogama u grupi.

Policija je tada, prilikom pretresa kuća, stanova i radionica, otkrila više stotina hiljada eura, veću količinu zlatnog nakita, automobile, auto-djelove i više elektronskih uređaja specijalizovanih za krađu luksuznih vozila. Pronađena je i velika količina falsifikovane prateće dokumentacije za vozila i registarske oznake.

Podsjetimo, H. T. je napadnuta danas u jednoj garaži u Beogradu, kada su je, kako je navela, dva maskirana čovjeka presrela i nasrnula na nju.

Ona je u policiji ispričala da su napadači bili naoružani i, dok ju je jedan posjekao po licu, drugi joj je isjekao kosu. Napadači su nakon svega pobjegli iz garaže i otišli u nepoznatom pravcu, a H. T. je policiji izjavila da joj nije poznat mogući motiv ovako brutalnog čina.

Policija je odmah pokrenula opsežnu istragu. Teren je detaljno pregledan, a u toku je prikupljanje svih dostupnih snimaka nadzornih kamera s ciljem identifikacije i lociranja počinitelja.

"Ovo nije bio klasičan napad s ciljem pljačke. Fokus je sada na analizi povreda i prirode napada, jer su posjekotina na licu i siječenje kose indikatori vrlo specifične, možda i ritualne poruke. Radimo na utvrđivanju da li je žrtva možda poznavala napadače i da li je ovo bila osveta ili upozorenje", ispričao je izvor blizak istrazi za medije.