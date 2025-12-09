Mlada djevojka sa Zlatibora izgubila je život mjesec dana nakon rutinskog vađenja umnjaka u privatnoj stomatološkoj ordinaciji. Stručnjaci upozoravaju na rizike infekcija i značaj oralnog hirurga.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Andrea Placquadio

Vijest da je mlada djevojka sa Zlatibora, nakon naizgled rutinskog vađenja umnjaka u privatnoj stomatološkoj ordinaciji, preminula nakon mjesec dana borbe za život i dalje izaziva nevjericu.

Ono što je trebalo da bude standardna intervencija, pretvorilo se u tragično pogoršanje njenog stanja - infekcija se proširila, zdravstvena komplikacija je zahtijevala prebacivanje u Beograd i operaciju, ali djevojka nažalost nije uspjela da izdrži. Njena smrt ostavila je porodicu, prijatelje i zajednicu u šoku i prinudila mnoge da postave pitanja: koliko je sigurno vjerovati da je stomatološki zahvat bezopasan i koliko smo spremni da preispitamo rizike čak i kad djeluju banalno?

O ovoj temi govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, pedijatar Saša Milićević i Dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja "Dr Milutin Ivković" Palilula, i objasnili kako je do tragedije došlo.

"Kod odraslih ljudi umnjaci mogu da dovedu do komplikacija, skloni su infekcijama iako je obično vađenje zuba. Loši zubi uzrokuju mnoge bolesti, privatne ordinacije nisu dobra zaštita za pacijenta. Ovde je došlo do sepse, do infekcija. Dao joj je antibiotik i ona se borila mjesec dana, ali organizam nije mogao da se izbori. Imao sam slučaj da je jedna moja zaposlena stomatološkinja imala privatnu ordinaciju i pacijentkinju, kod čije intervencije je došlo do fraktičkog šoka, i ona je uletjela u dom zdravlja i spasili smo joj život. Hvala Bogu pa je bio dom zdravlja blizu. Sigurno bi situacija bila drugačija da je bila u državnoj službi", kaže Stojanović i dodaje:

"Stradaloj djevojci se stanje pogoršalo, ona nije odmah došla u zdravstvenu ustanovu. Ljekari koji hoće da vas pokriju, daju vam antibiotik bez krvne slike, bez ičega. I vi zbog bezazlene situacije izgubite život. Imate u državnom dijelu veći spektar mogućnosti da pomognete osobi. Ljudi moraju da znaju gdje dolaze. Možete da izgubite život, dobijete bolest koju niste imali i posledice. Mi u domovima zdravlja imamo stomatološku službu, ja sam uveo novinu da vi možete uraditi sve usluge po cijeni nižoj nego kod stomatologa", rekao je.

Izvor: Kurir TV

"Možda se javila još neka infekcija"

Milićević ističe da bilo koja intervencija nosi određeni rizik.

"Stomatološka intervencija ne bi trebalo da izazove posebnu pažnju, ali evo nekada mogu biti smrtonosne posledice. Dosta vremena je prošlo, pitanje je d ali je sepsa ili je klica probila. Mora da se vodi računa uvijek, a iako je neka jednostavna inervencija, i tada može da dođu do infekcija. Bodlja od ježa je dovela do sepse jednog djeteta, imali smo primjer. Takođe, možda se kod žene javila još neka infekcija. Obdukcija pokaže na kraju o čemu se zapravo radi. Bakterije koje se nalaze u usnoj duplji mogu da budu smrtonosne ako uđu u ranu", kaže Milićević.

Umnjakom se bavi samo oralni hirurg

Stojanović kaže da se simptomi pogoršanog stanja teško osjete, pogotovo uz korišćenje antibiotika, a i kada se posledice osjete, postaje prekasno.

"Vađenje umnjaka mora da radi oralni hirurg, koji je završio specijalizaciju za taj posao. Znam dosta ljudi koji su dolazili da vade taj umnjak, on je mnogo komplikovan. Vadite nešto uz obilno krvarenje koje morate da zaustavite, to rade ozbiljni ljekari. Mi kao nacija nemamo sreću da nemamo zdrave zube. Moramo da znamo i rizike, iako želimo kod zubara da idemo. Vi ne znate da ćete imati posledice, dok organizam sam ne da signale, od nosno dok ne bude kasno. Ljudi moraju da vode računa. Nikad ne bih išao kod nepoznatog zubara da bi izvadio zub", kaže Stojanović.