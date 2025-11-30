Osim penzija, od 1. januara 2026. godine biće povećane i zarade u javnom sektoru za 5,1 odsto, dok minimalna plata raste za 10,1 odsto, premašivši 550 evra.

Izvor: Printscreen/Pink TV

Od sjutra, 1. decembra 2025. godine, penzioneri u Srbiji dobijaju veće penzije – uvećanje iznosi 12,2 odsto. Penzije se, i ove godine, isplaćuju mjesec dana ranije, već početkom januara, prije božićnih praznika.

Prosječna penzija u ovoj godini iznosi oko 437 evra, dok će u 2026. dostići 488 evra, što je više nego dvostruko u odnosu na 2012. godinu. Nominalni rast penzija od 2020. do 2026. iznosi 117,1 odsto, dok je realni rast, s obzirom na inflaciju, 45,2 odsto, čime se povećava kupovna moć najstarijih sugrađana.

Osim penzija, od 1. januara 2026. godine biće povećane i zarade u javnom sektoru za 5,1 odsto, dok minimalna plata raste za 10,1 odsto, premašivši 550 evra.