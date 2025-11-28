Obdukcija tijela Ane Radović i Aleksandra Masalušića, koji su stradali u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka, završena je juče popodne.

Izvor: Kurir.rs/D.Č. /Instagram/nestali_srbija/Printscreen

Rezultati obdukcije nastradalih putnika u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Čačka, Ane Radović(20) i Aleksandra Masalušića (37), pokazali su da je smrt kod oboje nastupila momentalno.

Obducent je konstatovao višestruke prelome kostiju, što ukazuje da su poginuli na licu mjesta. Posljednji ispraćaj Ane Radović zakazan je danas na Zlatiboru.

Njih dvoje su stradali kada se automobil marke "Audi SQ", uslijed neprilagođene brzine, survao s puta, probio zaštitnu ogradu i upao u betonski propust.

Očekuju se toksikološki nalazi

Iako su nalazi obdukcije poznati, rezultati toksikoloških analiza još uvijek nijesu stigli, a očekuje se da će stići u narednom periodu.

Tijelo nastradale Ane, čiji je nestanak prijavljen 23. novembra nakon što je iz doma na Zlatiboru krenula ka Beogradu, preuzeto je kasno popodne u četvrtak. Telo Aleksandra Masalušića preuzeto je jutros (petak, 28. novembar) i odvezeno pogrebnim kolima pribojskih registarskih oznaka.

Poslednji pozdrav na Zlatiboru

Danas, u 13 časova, na Zlatiborskom groblju biće sahranjena Ana Radović iz Čajetine. Opelo će se održati u 12 sati kod porodične kuće nastradale djevojke.

U čitulji koju su objavili ožalošćeni majka, otac i brat navodi se: "Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Radović Ana nesrećnim slučajem preminula dana 23. novembra 2025."

Tragedija je izazvala veliku tugu, a emotivne poruke preplavile su društvene mreže, odajući počast nastradalima: "Lijepa naša Ana, ovo nije smjelo da se desi! Putuj spokojna jer ideš na neko bolje mjesto", kao i: "Sale, neka gori vječna svijeća za tebe, brate naš."