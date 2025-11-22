U toku uviđaja na Novom Beograd došli su bližnji stradalog momka. Na mesto pucnjave došla je i rođena sestra stradalog mladića da se oprosti.

Izvor: Kurir

Danas oko podneva, u blizini jedne trafike, pronađeno je telo muškarca (25) nakon dojave o pucnjavi. Kako javljaju domaći mediji sa lica mesta, policija je opkolila mesto gde je do pucnjave došlo.

Samo 45 minuta nakon pucnjave, dok još traje uviđaj, tu su došli drug i drugarica stradalog mladića, a devojka je briznula u plač. Na lice mesta je došla i njegova rođena sestra, kao i još jedna drugarica. Obe devojke su vidno potresene.

Kako prenose reporteri sa lica mesta, sestra moli policiju da vidi telo brata.

"Jutros me je zagrlio, pustite me da ga vidim poslednji put", rekla je.

Mladić (25) je pronađen mrtav iza trafike, a neposredno pre nego što je pronađeno njegovo telo, očevici kažu da su čuli pucnjeva.

"Čula sam 4-5 pucnja iz vatrenog oružja i zatvorila se u kiosk", rekla je kratko radnica trafike.

Na snazi je akcija "Vihor 3" za teritoriju PS Novi Beograd i PS Zemun.

