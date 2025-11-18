Tijelo muškarca pronađeno je pored restorana na Adi Ciganliji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je danas blizu jednog restorana na Adi Ciganliji u Beogradu, saznaje "Telegraf". Prema prvim informacijama ovog portala, sumnja se da je stradao u požaru.

Slučaj je prijavljen policiji, na licu mjesta nalaze se vatrogasne ekipe koje vrše uviđaj kako bi utvrdili tačan uzrok smrti. Uzrok požara, kao i identitet nastradalog muškarca, zasad nije poznat.

Istraga je u toku. Nezvanično, tijelo je pronađeno nakon gašenja deponije smeća.

(Telegraf/MONDO)