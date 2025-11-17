Bivši ministar građevine Srbije Goran Vesić saslušan je jutros u Tužilaštvu za organizovani kriminal kao osumnjičeni u istrazi koja obuhvata njega i još 13 osoba.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivši ministar građevine Goran Vesić saslušan je danas u prostorijama Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u svojstvu osumnjičenog u istrazi koja se vodi protiv njega i još 13 osoba zbog sumnje da su oštetili budžet za 115 miliona dinara prilikom rekonstrukcije željezničke pruge Novi Sad - Kelebija, koja je podrazumijevala i renoviranje stanične zgrade u Novom Sadu.

Goran Vesić je saslušan jutros u 10 kada je bilo zakazano njegovo ispitivanje u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal. Prema prvim informacijama, on je izneo odbranu, ali je odbio da odgovara na bilo koje pitanje javnog tužioca za organizovani kriminal.

Podsjetimo, u velikoj akciji hapšenja po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal 1. avgusta ove godine, Vesić nije bio uhapšen jer je dan uoči hapšenja primljen u bolnicu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Iako mu je odmah određen pritvor, koji je kasnije zamijenjen blažom mjerom kućnog pritvora uz obavezno nošenje elektronskog nadzora, Vesić je bio na bolničkom lečenju do skoro sredine oktobra.

Goran Vesić je prvi put dao iskaz pred tužiocem u finansijskoj istrazi u slučaju rekonstrukcije novosadske nadstrešnice koja je prije godinu dana pala sa zgrade Željezničke stanice u tom gradu i zbog čega je stradalo 16 osoba, a jedna teško povrijeđena.

(Blic/Mondo)