Ubijen muškarac kod Babušnice, njegov otac povrijeđen.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

U selu Zavidnice kod Babušnice je danas oko 16 časova ubijen muškarac M.L. (44), dok je njegov otac M.L. povrijeđen i njegovo stanje nije poznato, saznaje "Blic". Slučaj je policiji prijavila majka ubijenog M.K.

Ispričala je policiji da je muškarac S.M. nanio smrtonosne povrede njenom sinu. Otkrila je i da se tijelo njenog supruga nalazi blizu kuće, na oko 200 metara, ali te tvrdnje nisu provjerene zasad.

Policija je blizu kuže pronašla S.M. i njemu je odmah određeno zadržavanje od strane policije. Istraga je u toku.

(Blic/MONDO)