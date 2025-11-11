Povodom ovog slučaja koji se dogodio 7. novembra oglasila se i policija u Kikindi i saopštila da se osumnjičeni tereti da je izvršio krivična djela nasilje u porodici i ubiјanje i zlostavljanje životinja.

Mještani Banatske Topole kod Kikinde šokirani su nasiljem za koje se sumnjiči njihov komšija (40) koji je, navodno, motornom testerom ubio svog psa, a potom pretukao nevjenčanu suprugu.

"Nismo mogli da vjerujemo šta se desilo... Ostavljao je utisak tako finog i dobrog čovjeka, koji je spreman svima da pomogne, da smo se svi izanenadili, šokirali! Pas kog je prethodno udomio ga je valjda ujeo, on je pobijesnio, i bukvalno poludio. Onda je uzeo motornu testeru i navodno, izmasakrirao ga", pričaju komšije za Kurir i dodaju da se osumnjičeni prošlog ljeta doselio u Banatsku Topolu odakle mu je rodom majka i kupio plac.

"Ima firmu, lijepo zarađuje i sve ovo što se desilo nam je nevjerovatno. Nakon što je ubio psa mješanca pretukao je, navodno, suprugu koja je zadobila lakše tjelesne povrede. Njegova supruga je Ukrajinka i ne zna naš jezik", rekli su.

Kako su potom objasnili, osumnjičeni je kupio i plac u selu gdje je planirao da zasadi voćnjak.

"Jako smo zabrinuti i ne možemo da vjerujemo šta je uradio komšija. Svi u mjestu su jako zabrinuti za bezbijednost, kako njih samih tako i životinja i ljubimaca kojih ima puno u selu", navode oni i dodaju:

"Nadamo se da će osumnjičeni komšija biti adekvatno kažnjen za djelo koje je počinio", navodi sagovornik.

Tereti se za dva djela

Povodom ovog slučaja koji se dogodio 7. novembra oglasila se i policija u Kikindi i saopštila da se osumnjičeni tereti da je izvršio krivična djela nasilje u porodici i ubiјanje i zlostavljanje životinja.

Njemu je nakon saslušanja pred Osnovnim javnim tužilaštvom određen pritvor do 30 dana.

