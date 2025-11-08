Saslušana je devojka osumnjičena za napad na policajca u Beogradu.

Danas je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana M.A. (24), državljanka Bosne i Hercegovine, koja je osumnjičena da je u četvrtak, 6. novembra, nožem napala policajca. Ona se na saslušanju branila ćutanjem, a saopštenje Višeg javnog tužilaštva prenosimo u cijelosti.



"U Višem javnom tužilaštvu Beogradu saslušana je državljanka Bosne i Hercegovine Merima A. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je 6. novembra 2025. godine pokušala da liši života policijskog službenika PS Savski venac V.V. Osumnjičena se na saslušanju branila ćutanjem, odnosno iskoristila je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Merimi A. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovila krivično djelo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenoj se na teret stavlja krivično djelo Teško ubistvo u pokušaju iz člana 114, stav 1, tačka 7 Krivičnog zakonika u vezi člana 30 KZ.

Postoje osnovi sumnje da je Merima A. 6. novembra oko 4 časa ušla u Policijsku stanicu Savski venac, došla do prijavnice, za kojom je oštećeni policijski službenik obavljao redovni službeni zadatak obezbjeđenja objekta i zatražila da je usmeri kako da dođe do Surčina, a nakon toga ga upitala i kada će „oni doći u Ćacilend“. Policijski službenik je primijetio da je osumnjičena pod dejstvom alkohola, te je pokušao da je izvede iz službenih prostorija i da joj pokaže pravac za koji je pitala, a na to je ona počela da negoduje ušavši u verbalnu raspravu sa njim.



Pošto je vidio da Merima A. u džepu ima predmet sive boje koji podseća na nož, oštećeni se vratio do dežurne službe kako bi o tome obavijestio ostale policijske službenike koji su radili sa njim u smjeni i uzeo je službenu palicu, a zatim se vratio u prostor izmeru ulaznih vrata gdje je osumnjičena nastavila sa negodovanjem. Izvadila je skakavac iz jakne i krenula na službenika.

U jednom momentu Merima A. je izvadila iz džepa jakne nož tzv. skakavac, ukupne dužine 20 cm i dužine sječiva 8 cm, i pokušala u više navrata da ubode policijskog službenika u predjelu gornjeg dijela tijela, što je on uspio da izbjegne, a zatim je istrčao iz službenih prostorija i nastavio kretanje ka kolovozu, dok je osumnjičena nastavila da se kreće ka njemu sve vrijeme držeći nož kojim je nasrtala na policijskog službenika. Oštećeni je u jednom trenutku pao na kolovoz, nakon čega se pridigao i nastavio kretanje ka tramvajskim šinama, da bi primijetio da osumnjičena, koja je takođe pala, ustala i nastavila da se kreće u njegovom pravcu, oglušujući se sve vrijeme o naređenje koje je izdavao policijski službenik „Stoj policija, odbaci nož“.



V.V. je zatim izvadio službeni pištolj i najprije ispalio više projektila u vazduh kao znak upozorenja i zaustavljanja osumnjičene, koja je i pored toga nastavila da se kreće ka njemu sa nožem u ruci, da bi zatim ispalio i nekoliko projektila u pravcu nogu osumnjičene, kojom prilikom ju je jedan metak pogodio u predjelu desne natkoljenice. Osumnjičena je pala, a zatim ponovo ustala i nastavila da se kreće ka policijskom službeniku sa nožem u ruci, dok je on pokušao da se vrati ka ulaznim vratima policijske stanice, kada su joj izašli policijski službenici M.T. i Z.P., koji su upotrebom fizičke snage i sredstava za vezivanje stavili osumnjičenu pod kontrolu", navodi se u saopštenju.