Interventna policija Hrvatske sprečila je maskirane muškarce da ušu u Srpski kulturni centar.

Izvor: Youtube Printscreen/Al Jazeera Balkans

Grupu maskiranih muškaraca sa kapuljačama spriječila je interventna jedinica policije u Zagrebu u Hrvatskoj da uđu u prostorije Srpskog kulturnog centra gde se otvara izložba "Efemeris" - legat Dejana Medakovića" kojom počinju Dani srpske kulture, piše "Jutarnji list". Incident se, prema nezvaničnim informacijama, dogodio u Preradovićevoj ulici, a riječ je o istoj manifestaciji na koju su, prema riječima organizatora, u Splitu pokušali da spriječe nasiljem i govorom mržnje zbog čega je policija privela devet osoba.

Prema takođe nezvaničnim informacijama hrvatskog lista, među navijačkim grupama se danas širio poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici. Nakon toga su počeli da skandiraju "Nezavisna država Hrvatska".

Okupilo se oko 50 muškaraca. Nakon što su skandirali "Nezavisna država Hrvatska", počeli su da višu "Za dom spremni" nakon čega su otišli sa mjesta događaja.