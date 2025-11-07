U autobusu linije 59 u Beogradu snimljeno je kako majka šamara djevojčicu, snimak je postao viralan. Gradski centar za socijalni rad i policija su upoznati i istražuju slučaj.

Izvor: društvene mreže

Jezivi snimak iz autobusa na liniji 59 u Beogradu na kome majka šamara dijete šokirao građane, a u cio slučaj uključile su se institucije.

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu upoznat je sa slučajem nasilja nad djevojčicom u autobusu na liniji 59, potvrđeno je za medije iz ove institucije.

Da podsjetimo, juče se na društvenim mrežama pojavio uznemirujući snimak na kome se vidi kako majka šamara djevojčicu koja se žali da je boli, na šta dobija komentar: "I treba da te boli". Na udaranje djeteta niko od putnika iz autobusa nije reagovao.

Majka tuče dete u gradskom prevozu

"Gradski centar za socijalni rad u Beogradu je kao organ starateljstva upoznat sa slučajem. Nakon prijave od strane građana i dostavljanja podataka o identitetu lica sa snimka, stručnjaci Gradskog centra su izašli na teren, kako bi u skladu sa zakonom, procjenom i procedurom preduzeli neophodne mjere iz svoje nadležnosti u odnosu na zaštitu maloletnog djeteta, ali na dostupnim adresama porodica nije zatečena", rekli su medijima.

Kako navode, ostvarena je saradnja sa MUP-om i nakon što policija pronađe osobu i dijete sa snimka, Gradski centar će u skladu sa nadležnošću utvrditi okolnosti u kojim dijete živi i u skladu sa procenom i potrebama primijeniti mjere i aktivnosti u cilju zaštite deteta.

Inače, snimak je na društvene mreže okačila pijanistkinja Mina Krajnović, a video je ubrzo postao viralan. U opisu uznemirujućeg snimka bilo je navedeno da se sve dogodilo u gradskom autobusu na liniji 59 u srijedu na Banjici. Video je razbijesnio građane, koji su komentarisali "da nasilnu ženu pod hitno treba uhapsiti, a dijete zaštiti".

