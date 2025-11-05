U udesu koji se dogodio sinoć oko 20 časova u Brankovoj ulici na Zelenom vencu povrijeđeno je 16-godišnje dijete. Vozač "Opel Merive" prošao je na crveno svijetlo i udario tinejdžera.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U udesu koji se dogodio sinoć oko 20 časova u Brankovoj ulici na Zelenom vencu u Beogradu, povrijeđen je V. Đ. (16). Dijete je zadobilo lakše povrede i prevezeno je u bolnicu.

Udes se dogodio na pješačkom prelazu. M. M. (20) je "opel merivom" prošao na crveno svijetlo i udario u dijete. Nakon udesa je obavljen uviđaj.