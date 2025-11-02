Nakon završetka rekonstrukcije slučaja Danke Ilić čeka se nalaz vještaka, kako bi optužnica ponovo mogla biti podignuta.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MUP/ Facebook/prinstcereen

U posljednjem slučaju Danke Ilić, Apelacioni sud u Nišu naložio je šta sve tužilaštvo treba da dopuni, odnosno ispravi, kako bi optužnica bila potvrđena. Posljednje u tom nizu je ispunjeno, završena je rekonstrukcija i sada se čeka nalaz i mišljenje vještaka kako bi optužnica ponovo mogla da bude podignuta. Zaječarsko tužilaštvo naložilo je rekonstrukciju po nalogu Apelacionog suda u Nišu, odnosno Višeg suda u Negotinu.

„Nakon obavljenih vještačenja, vještaci će dati svoje mišljenje i nalaz da li rekonstrukcija koja je obavljena u junu ove godine utiče na istragu koja je do sada obavljena. Nakon toga, tužilaštvo će odlučiti o daljem preduzimanju dokaznih radnji i donošenju meritorne javnotužilačke odluke. Očekuje se da, po donošenju rješenja, tužilaštvo ponovo podigne optužnicu budući da je prethodno saslušana majka djevojčice, što je takođe Apelacioni sud u Nišu naložio“, rekao je ranije izvor.

Ponovo saslušana majka Danke Ilić

Apelacioni sud je naložio da se ponovo sasluša majku Danke Ilić, Ivanu Ilić, budući da je ona kobnog dana bila sa Dankom i mlađim sinom na porodičnom imanju u Banjskom polju.

Ivana je, gotovo tri i po sata odgovarala na pitanja tužioca, ali i advokata Jankovića i Dragijevića. Prema nezvaničnim saznanjima, ona je ostala pri svojim ranijim iskazima datim u istrazi i odgovorila je na oko 50 pitanja.

Šta je sve naloženo?

Apelacioni sud u Nišu je drugi put donio rešenje kojim se odbacuje rešenje Višeg suda u Zaječaru o potvrđivanju optužnice za ubistvo Danke Ilić.

Iako je, kada je prvi put odbačeno rešenje, Višem sudu u Zaječaru naloženo da otkloni "bitne povrede odredba krivičnog postupka", ovaj je traženo, između ostalog, da izvrši rekonstrukciju događaja, sasluša majku Danke Ilić, ali i da "ima u vidu da je činjenični opis u odnosu na Radoslava Dragijevića protivriječen sam sebi".

Tri stvari koje veće mora da ispuni

Apelacioni sud u Nišu naveo je da je, prilikom ponovnog ispitivanja osnovanosti predmetne optužnice, vanpretresno veće u izmenjenom sastavu u obavezi da:

iznese jasne, dovoljne i pravilne razloge o postojanju opravdane sumnje u pogledu činjenica koje čine obeležja krivičnih dela koje se okrivljenima stavljaju na teret navede konkretne dokaze iz kojih proizilaze ove činjenice da svoju ocenu navoda iz odgovora na optužnicu.

Predmet prebačen u Viši sud u Negotinu

O prikupljenim dokazima tužilaštvu, ovaj put, neće odlučivati Viši sud u Zaječaru, već Viši sud u Negotinu budući da je kod njih prebačen predmet Danke Ilić. To je usledilo nakon što je Apelacioni sud ukazao da je potrebno optužnicu ispitati u izmenjenom sudskom sastavu.

"To znači da sudije koje su na bilo koji način bile uključene u predmet, da li je to određivanje pritvora, ispitivanje optužnice, produženje pritvora, ne mogu postupati u novom ispitivanju optužnice. Zbog toga, sud u Zaječaru je tražio da im se dodijeli novo sudsko veće, usled čega je Apelacioni sud u Nišu smatrao da bi predmet trebali izmjestiti u najbliži Viši sud u toj regiji. To je upravo Viši sud u Negotinu", navodi izvor.

Optužnica vraćena na dopunu

Apelacioni sud u Nišu prethodno je 30. decembra 2024. godine ukinuo rješenje Višeg suda u Zaječaru kojim je potvrđena optužnica za ubistvo Danke Ilić, te predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Prema obrazloženju, Viši sud je "prekoračio granice svojih ovlašćenja", a da bi doneo "pravilnu i zakonsku odluku" moraće da otkloni bitne povrede odredaba krivičnog postupka.

Kako je tada saopšteno, Viši sud u Zaječaru će, prilikom ispitivanja predmetne optužnice kojom su obuhvaćeni Dejan i Radoslav Dragijević, kao i Srđan Janković, morati da iznese jasne razloge o postupanju opravdane sumnje u pogledu činjenica koje čine obeležja krivičnih djela koja se okrivljenima stavljaju na teret. Zatim, Viši sud će morati da navede konkretne dokaze iz kojih proizilaze ove činjenice.

Podsjetimo, Danka Ilić (2) nestala je prije godinu i sedam mjeseci u naselju Banjsko polje koje se nalazi nedaleko od Bora. Ubrzo je pokrenuta opsežna potraga, a onda je objavljena informacija da su dvojica muškaraca, Dejan Dragijević i Srđan Janković, službenim vozilom, djevojčicu udarili, a potom se njenog tijela riješili.