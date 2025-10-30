Muškarac (70) u Rijeci uhapšen zbog višemesečnog silovanja 22-godišnje žene unutar neregistrovane vjerske zajednice, tužilaštvo traži pritvor.

Izvor: Emica Elvedji / Pixel Media / Profimedia

Muškarac star 70 godina uhapšen je i priveden na Županijski sud u Rijeci uz predlog da mu se odredi pritvor, zbog sumnje da je tokom više mjeseci počinio niz teških seksualnih krivičnih dela nad 22-godišnjom devojkom, saznaje portal Burin.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da su se zlostavljanja događala unutar jedne vjerske zajednice koja nije zvanično registrovana.

Muškarac je, prema optužbi, više puta silovao 22-godišnjakinju i primoravao je na bludne radnje.

Zlostavljanje trajalo najmanje sedam mjeseci

Prema dosadašnjim nalazima istrage, krivična djela su se odvijala tokom najmanje sedam mjeseci, počev od početka prošle godine.

Djevojka je navodno bila zadužena da brine o 70-godišnjaku, da mu priprema hranu i pomaže u svakodnevnim potrebama, ali ju je on, umjesto toga, sistematski zlostavljao.

Policija ga je danas popodne privela na Županijski sud u Rijeci, a Državno tužilaštvo zatražilo je određivanje pritvora zbog opasnosti od ponavljanja dijela i mogućnosti uticaja na svjedoke.

Sud bi o određivanju pritvora trebalo da odluči u narednim satima.