U Zagrebu je rano jutros u naselju Vrapče muškarac (43) ubio četrdesetogodišnjaka nakon zajedničkog konzumiranja alkohola, saopštila je policija.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

U Zagrebu se u nedelju rano ujutru dogodilo ubistvo, saopštila je zagrebačka policija. Prema navodima policije, zločin se dogodio u kući u ulici Lipički put, u naselju Vrapče, nakon zajedničkog konzumiranja alkohola.

Muškarac (43) usmrtio je muškarca (40), najvjerovatnije upotrebom fizičke snage. Uviđaj i kriminalistička istraga su u toku, a više o motivima zločina biće poznato po njihovom završetku.