Djevojčica (10), koja je pretrčala ulicu, kada ju je udario vozač autobusa, u Kaluđerici, prebačena je na odeljenje za neurohirurgiju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Djevojčica A. A. (10), koja je pokušala da pretrči ulicu kada ju je udario vozač autobusa u beogradskom naselju Kaluđerica. Ona je primljena u bolnicu sa povredama glave u vidu krvarenja na mozgu i nalazi se na odeljenju neurohirurgije.

Podsjetimo, povrijeđena devojčica je pokušala na pješačkom prelazu da pretrči ulicu u Kaluđerici kada ju je udario vozač autobusa na liniji "307". Ekipa Hitne pomoći dijete je odmah prevezla u bolnicu. Vozač autobusa nije bio pod dejstvom alkohola.

"Djevojčica je trčala preko ulice. Negdje je žurila...Vozač autobusa nije mogao da je izbegne. Bila je svjesna i komunikativna kada su došli ljekari. Policija je bila na uviđaju", kaže izvor blizak slučaju.

O nezgodi je obaviješteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.