Sumnja se da su ljudi koji su se prevrnuli u čamcu na Dunavu krenuli ilegalno da uđu u Hrvatsku kako bi stigli do Italije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mladić (23) je poginuo kada se na rijeci Dunav kod mesta Plavna prevrnuo čamac u nedelju 5. oktobra u večernjim časovima. Prema saznanjima "Telegrafa", devet osoba je izvučeno iz vode, dok se za jednom i dalje traga.

Sa srpske strane su pronađena dva kineska državljana u nedelju uveče, a danas tri kineska državljana. Hrvatska policija je pronašla čamac na svojoj strani.

"Hrvatska policija prevukla je čamac na njihovu obalu, pronašli su ga nasukanog na pijesak sa njihove strane. Čamac se prevrnuo maltene odmah nakon što seu isplovili.

Struja je sinoć bila izuzetno jaka i ljudi koji su bili na čamcu su uspjeli da se spasu zahvaljujući rančevima koje su nosili. U pitanju je plastični čamac za maksimum pet osoba, a njih je bilo 11.

Izuzetno jak vjetar ga je odmah prevrnuo. I sa srpske i sa hrvatske strane je danas pretraživana obala, ali i voda.

U potragu je u Srbiji danas bio uključen i jedan ronilac, ali nije uspio da pronađe nestalu osobu. Pretraga sa srpske strane je završena za danas, dok sa hrvatske strane reke i dalje traje, a koristi se tehnologija sa kamerama koje prate pokret", kaže izvor pomenutor portala.

Pecaroši iz blizine su ispričali kako teče potraga. Primijetili su policiju u šumi.

"Tu se svašta dešava i radi, ja sam tu i danju i noću. Granica je izuzetno blizu, ali ne želim mnogo da govorim o tome.

Čamac se prevrnuo pet kilometara uzvodno od Plavne. Neki su uspjeli da isplivaju zahvaljujući rančevima koji su ih održali na površini, a potom su krenuli pješke. Neke od njih je jaka struja odnijela skroz na hrvatsku stranu", kažu pecaroši.

Kineske državljane su u nedelju uveče pronašli ribočuvari. Odmah su potom pozvali policiju.

"U pitanju je plastični čamac sa malim motorom kojim su pokušali ilegalno da pređu u Hrvatsku, a krajnje odredište im je bila Italija. Vozio ih je krupan, visok, ćelav čovjek.

Ja sam jutros našao dvojicu. Cijelu noć su bili mokri, smrzli su se.

Jedan državljanin Kine je mokar došao u smještaj iz kog su krenuli. Svi imaju nove pasoše, juče su došli na aerorom u Beogradu i to im je jedini pečat u pasošu.

Mladić koji je poginuo je imao samo 23 godine. Vidio sam tijelo kako pluta, a onda su ga spasilačke ekipe i policija.

Čamac je pukao sa strane, dno nije. Koliko sam vidio, u pitanju je neki stari bijeli čamac.

Udario je u sprud čim su krenuli i odmah su se prevrnuli. Čamac je sada kod naše policije", kaže mještanin Plavne za pomenuti portal.

(Telegraf/MONDO)