Pod vrhom planine Toska u Sloveniji aktivirala se lavina koja je, prema nepotvrđenim informacijama, odnijela troje hrvatskih planinara. U toku je opsežna akcija spasavanja uprkos lošim vremenskim uslovima.

Pod vrhom Toska, u Bohinju, u Sloveniji pokrenula se lavina koja je navodno odnijela troje planinara. U toku je akcija spašavanja, javlja slovenački 24ur. Navodno su nestala tri hrvatska državljanina.

Akcija spašavanja je u toku, a intervenišu gorske službe spašavanja Radovljice, Bohinja i Jesenica, kao i policija. Helikopter trenutno ne može da poleti zbog loših vremenskih uslova, javlja 24ur.

"Informaciju je potvrdila Policijska uprava Kranj", piše slovenačkii medij.

"Prema dosad poznatim informacijama, sedam hrvatskih državljana nalazilo se u Vodnikovom domu u Velom Polju. Četvoro ih je ostalo tamo, dok su trojica nastavila put uprkos lošim vremenskim uslovima. Navodno ih je odnijela lavina koja se aktivirala putem", piše slovenački medij.