Beogradska policija uhapsila je državljanina Turske pod sumnjom da je juče sat nakon ponoći pokušao da ubije državljanina Kirgistana (33).
Kolima Hitne pomoći muškarac je prevezen na Vojno-medicinsku akademinu gdje su mu konstatovane ubodne rane u predjelu stomaka. Sukob se dogodio na Zvezdari u Ulici Nikole Doskata, a policija je odmah raspisala akciju "Vihor 3" i na osnovu opisa svjedoka napadača i privela.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu državljaninu Turske je određeno policijsko zadržavanje, a odgovaraće za pokušaj ubistva.
Kako mediji nezvanično saznaju, napadu je prethodila svađa dvije grupe muškarca iz Turske i Kirgistana. U jednom trenutku osumnjičeni je izvadio nož i njime izbo drugog.
Kada je vidio šta je učinio pobjegao je sa mjesta obračuna. Ubrzo je uhapšen, a očekuje se da će danas biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu kada će se i saznati motiv obračuna.
Kirgistancu su konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život.
