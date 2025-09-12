Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu državljaninu Turske je određeno policijsko zadržavanje, a odgovaraće za pokušaj ubistva

Beogradska policija uhapsila je državljanina Turske pod sumnjom da je juče sat nakon ponoći pokušao da ubije državljanina Kirgistana (33).

Kolima Hitne pomoći muškarac je prevezen na Vojno-medicinsku akademinu gdje su mu konstatovane ubodne rane u predjelu stomaka. Sukob se dogodio na Zvezdari u Ulici Nikole Doskata, a policija je odmah raspisala akciju "Vihor 3" i na osnovu opisa svjedoka napadača i privela.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu državljaninu Turske je određeno policijsko zadržavanje, a odgovaraće za pokušaj ubistva.

Kako mediji nezvanično saznaju, napadu je prethodila svađa dvije grupe muškarca iz Turske i Kirgistana. U jednom trenutku osumnjičeni je izvadio nož i njime izbo drugog.

Kada je vidio šta je učinio pobjegao je sa mjesta obračuna. Ubrzo je uhapšen, a očekuje se da će danas biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu kada će se i saznati motiv obračuna.

Kirgistancu su konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život.

