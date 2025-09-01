Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Aleksandri S. (19), osumnjičenoj da je svoje novorođenče ostavila umotano u kesu i peškir pored kontejnera u Zemunu.

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Aleksandri S. (19) osumnjičenoj da je 29. avgusta u Zemunu ostavila svoju novorođenu djevojčicu umotanu u peškir i kesu pored kontejnera.

Pritvor joj je određen da ne bi uticala na svjedoke i zbog uznemirenja javnosti, rekla je portparolka tog suda Ivona Čogurić, navodi Telegraf pisanje Tanjuga.

Pogledajte 00:26 Mesto gde je pronađena beba u Zemunu

Osumnjičena se na saslušanju branila ćutanjem, odnosno iskoristila je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopštilo je ranije tužilaštvo. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenoj se na teret stavlja krivično djelo ''teško ubistvo u pokušaju''.

Postoje osnovi sumnje da je Aleksandra S. 29. avgusta oko 6 časova svoje novorođenče iznijela iz kuće u kojoj živi, umotala ga u pelenu i peškir, potom stavila u plastičnu kesu koju je zavezala i ostavila je pored kontejnera na mjestu van dometa i pogleda ljudi.

Bebu, koja je rođena 9. avgusta u KBC Zemun, pronašla je nešto kasnije M.M. a bebu je ekipa Hitne pomoći prevezla u zemunsko porodilište.