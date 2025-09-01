Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Aleksandri S. (19), osumnjičenoj da je svoje novorođenče ostavila umotano u kesu i peškir pored kontejnera u Zemunu.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Aleksandri S. (19) osumnjičenoj da je 29. avgusta u Zemunu ostavila svoju novorođenu djevojčicu umotanu u peškir i kesu pored kontejnera.
Pritvor joj je određen da ne bi uticala na svjedoke i zbog uznemirenja javnosti, rekla je portparolka tog suda Ivona Čogurić, navodi Telegraf pisanje Tanjuga.
Osumnjičena se na saslušanju branila ćutanjem, odnosno iskoristila je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopštilo je ranije tužilaštvo. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenoj se na teret stavlja krivično djelo ''teško ubistvo u pokušaju''.
Postoje osnovi sumnje da je Aleksandra S. 29. avgusta oko 6 časova svoje novorođenče iznijela iz kuće u kojoj živi, umotala ga u pelenu i peškir, potom stavila u plastičnu kesu koju je zavezala i ostavila je pored kontejnera na mjestu van dometa i pogleda ljudi.
Bebu, koja je rođena 9. avgusta u KBC Zemun, pronašla je nešto kasnije M.M. a bebu je ekipa Hitne pomoći prevezla u zemunsko porodilište.