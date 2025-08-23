Marko Lopušina je rekao da je Denaro jedan od posljednjih generalnih šefova Koza Nostre.

Šef italijanske mafije, Mateo Mesina Denaro, koji je uhapšen u januaru nakon što je 30 godina proveo u bjekstvu, preminuo je prije dvije godine. Poznat je bio po nadimku Diabolik, imenu kriminalca i protagoniste poznatog italijanskog stripa čiji je i sam obožavalac. Denaro je bio dugogodišnji šef Koza Nostre u zapadnoj sicilijanskoj provinciji Trapani, iako se njegova moć širila i na Palermo.

Publicista Marko Lopušina rekao je gostujući na Kurir televiziji da je Denaro jedan od posljednjih generalnih šefova Koza Nostre kao centralizovane organizacije za bavljenje kriminalom.

"To je funkcionisalo sve do kraja 20. vijeka kada, sa jedne strane zbog širenja poslova, a sa druge strane zbog toga što stari centralizovani sistem nije bio funkcionalan, Koza Nostra postaje korporacija raznih firmi, preduzeća, ogranaka bandi organizovanog kriminala koje imaju svoje predsjedništvo. Odnosno kolektivnu upravu u kojoj sjede šefovi tih pojedinačnih organizacija i donose odlučujuće odluke koje se tiču djelovanja Koza Nostre na nivou Italije i njenog djelovanja u inostranstvu. Mi danas nemamo kuma, i ne možemo da kažemo ko je kum Koza Nostre. Denaro jeste posljednji kum najpoznatije svjetske mafije", rekao je Lopušina.

On je potvrdio da je Denara od hapšenja dugo čuvala omerta, zakon ćutanja.

"Omerta podrazumijeva da je na Siciliji svaki čovjek član mafije i da on smrću plaća izdaju svog prijatelja, člana. To sam se i lično uvjerio. Bio sam dva puta po 21 dan na Siciliji istraživajući mafiju. Evo ispričaću vam jednu anegdotu. Krenemo mi na Etnu da gledamo vulkan, dođemo turističkim autobusom do platoa, do prvog tog nivoa i tu nas zaustave karabinjeri. Tražili su od našeg vodiča dozvolu. On nema dozvolu, pravda se kako su mu rekli da će je dobiti danas. Vraćamo se nazad u hotel, vraćamo lanč pakete. I tu je bio jedan čičica od metar i žilet koji nam je stalno svakog dana otvarao i zatvarao vrata. Poslije smo organizovali sastanak da bismo se dogovorili da sjutra odemo ponovo na Etnu. I u nekom trenutku dolaze oni isti karabinjeri koji nam nisu dozvolili da idemo dalje, saginju se i onog čičicu ljube u ruku. E taj čičica je bio šef mafije. Potom se taj čičica izvinjava našem vodiču što se sve to desilo. I onda nam je rekao, a to je bio petak, vi od danas pa do ponedeljka imate sve besplatno u mom hotelu", rekao je Lopušina.

On kaže da mafija na Siciliji ne dozvoljava da se napravi most između ostrva i kontinentalnog dijela Italije zato što bi to onda država kontrolisala ko ulazi, ko izlazi i naplaćivala mostarinu. E zato su oni zadržali trajekte, kaže Lopušina, jer mogu da kontrolišu sve što ulazi i izlazi. Sicilija je mafijaška država.

Evo da se vratimo malo u istoriju, italijanska mafija iz Amerike je 1944. omogućila ulaz američkoj armiji u Italiju. Da bi se Amerikanci zahvalili oni su slali novac poslovođama na velikim imanjima na Siciliji kako bi oni davali seljacima za dalja ulaganja. E onda su te poslovođe postali šefovi, počeli da prave svoje bande. Primjera radi, u “Kumu” je sve onako kako je i u stvarnom životu. Na lokalu su oni apsolutni vladari. Ne možeš nikakvu odluku kao pojedinac da doneseš dok ne pitaš kuma. Šefovi su zaduženi za korpupciju na državnom nivou. Oni su se u početku bavili reketiranjem, zelenaštvom, da bi na kraju 20. vijeka stigli do najvažnijih građevinskih poslova. Mafija je radila autoputeve, željeznicu. E sad ko se pobunio u državi, taj je završio na groblju. Državi je s vremena na vrijeme potrebno da mafiji malo skreše krila i da je stavi pod jaču kontrolu, da joj oduzme neke poslove", rekao je Lopušina.

Navodi da Koza Nostra u Njujorku drži gradsku čistoću.

"To je pod njihovom kontrolom. Jedan Srbin, Boško Radonjić je radio za Koza Nostru. I to u Njujorku. I bio je osuđen jer je podmitio porotu sa ciljem da oslobode njegovog šefa. E spasao se tako što je odradio neke poslove za SAD. Onda su ga oni pustili i kada se vratio u Beograd donio je par miliona Slobodanu Miloševiću i državi a oni su mu poklonili klub “Lotos”. E on je tu vodio svoje društvo u Srbiji. Imao je odjeljenje za obezbjeđivanje koje je vodio Nikola Kavaja, koji je zajedno sa njim bio član Koza Nostre u Njujorku.

Jednom mi je Nikola pričao, znaš mi smo imali strašnu borbu sa Ircima koji su stvorili svoju mafiju pa ulazili u posao Koza Nostri u Njujorku. E onda smo se mi tukli sa njima. I trojici smo odsjekli glave. E ja sam igrao mali fudbal sa tim glavama. I Boško se naljuti i kaže mu da ne priča svašta i da to ne smije to nikome više da pričaš više", rekao je Lopušina.

Govoreći o kodeksu časti u mafiji, Lopušina je rekao da on postoji i da se odnosi na par bitnih stvari.

"To je podrazumijevalo da imaš uvijek čovjeka po činu višeg od sebe i nemaš ti ništa da radiš bez njegovog odobrenja. On u nedelju podijeli zadatke. Ako ne ispuniš zadatak skida ti se čin. Kod njih je decenijama bilo zabranjeno da si uočljiv u javnosti. U javnosti si trebalo da budeš odmjeren, fin, posebno dobar prema sirotinji. Da je pomažeš, da ona ima dobro mišljenje o tebi", rekao je Lopušina.

