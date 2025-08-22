Žestoka tuča izbila je danas popodne između dvije žene na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nevjerovatne scene dogodile su se danas popodne na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu kada su se žestoko potukle dvije žene. Na društvenim mrežama pojavio se snimak sukoba pred mnogobrojnim putnicima, a moralo je da interveniše i obezbjeđenje.

Kako se navodi u objavi "Instagram" stranice "Serbialive_Beograd", potukle su se navodno majka i ćerka. Na snimku se ne čuje jasno šta govore zbog buke, ali se vidi da mlađa žena vuče stariju za kosu.

Nije poznat razlog sukoba.