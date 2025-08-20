Pogledajte kakav se "monstrum" nadvio nad Istrom.

Izvor: Facebook/Neurje.si/Printscreen

Na radarskoj slici hrvatskog DHMZ-a vidi se snažno nevrijeme iznad Istre koje se kreće prema Rijeci.

Crni oblaci nadvili su se nad Istrom, a IstraMet je objavio zastrašujuće fotografije tamnih oblaka iznad Umaga.

"Kakav monstrum od sistema stiže na područje Umaga, zašto to kažemo? Pa zato što je u tom sistemu već zabilježeno više od 5.000 munja!", objavili su na Iksu.

Kakav monstrum od sustava stiže na Umaštinu, zašto to kažemo? Pa zato jer je puknulo već više od 5000 munja u tom sustavu! Foto: Ivica Martićpic.twitter.com/9NerViaiiA — IstraMet (@IstraMet)August 20, 2025

Srpski meteorolog Ivan Ristić se oglasio povodom ovog "monstruma" koji hita ka Istri.

"IRIE model je dobro prognozirao kretanje olujnog oblaka iz oblasti sjeverne Italije prema Istri", napisao je on na svom Fjesbuk nalogu.

Izvor: Ivan Ristić / Facebook

Jedna osoba poginula u Italiji

Jedna osoba je poginula u Italiji usled pogoršanja vremenskih prilika koje su pogodile zemlju nakon dužeg toplotnog talasa, prenio je danas Rojters.

Tijelo 40-godišnjeg muškarca, koji je nestao nakon što je nabujala reka Krisa odnijela njegov automobil, pronađeno je u Leonforteu, u oblasti Ena na Siciliji. Incident se dogodio u utorak popodne.

(Večernji/MONDO)