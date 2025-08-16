U Rumuniji su uhapšena dva državljana Srbije, zapljenjeno je više od 66 kilograma kokaina.

Izvor: Alex Nicodim / AFP / Profimedia

Policija u Rumuniji zaplijenila je više od 66 kilograma kokaina u kamp-prikolici na teritoriji okruga Sibiu, uhapšena su dva državljana Srbije, piše "News.ro". Procijenjena vrijednost zaplijenjene droge je oko 3,5 miliona eura na crnom tržištu.

Ovo je najveća zaplena kokaina u Rumuniji ove godine prema pisanju pomenutog rumunskog portala. Uhapšeni su mškarac (37) i žena (46), sumnjiče se za međunarodnu trgovinu visokorizičnim drogama.

U trenutku hapšenja bili su u vozilu koje je bilo namijenjen za transport narkotika u zemlje Zapadne Evrope balkanskom rutom preko Rumunije. Policija je otkrila ukupno 246 paketa sa kokainom skrivenih ispod okvira kreveta u kamperu.

Pored narkotika, zapljenjeni su i novac u iznosu od 3.500 eura, 200 dolara i četiri mobilna telefona. Vozilo je bilo na putu ka bugarsko-rumunskoj granici, preko graničnog prelaza Đurđuo.