Dodiku izrečena kazna zatvora zamijenjena novčanom kaznom.

Izvor: EPA/ALEXEY FILIPOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Milorad Dodik je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja bilo kakve javne funkcije zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH.

Goran Bubić, advokat predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Sudu Bosne i Hercegovine podnio je 6. avgusta zahtjev da njegov klijent umesto kazne od godinu dana zatvora plati novčanu kaznu od oko 18.700 eura, što je Sud u BiH danas i prihvatio.

Usled povećanog interesa javnosti, te tačnog i pravovremenog informisanja, Sud BiH izdao je sledeće saopštenje.

"Odlučujući o zahtjevu odbrane osuđenog Milorada Dodika, za zamjenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom. Sud je, shodno zakonskim propisima, donio rešenje kojim je nakon izjašnjenja Tužilaštva BiH usvojen navedeni predlog odbrane, te osuđenom Miloradu Dodiku izrečena kazna zatvora zamijenjena novčanom kaznom", saopštio je Sud.