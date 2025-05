Žena D. Nj. iz Lebana osuđena je na godinu dana kućnog zatvora i novčanu kaznu zbog ogromne prevare.

Izvor: Facebook printscreen

D.Nj. (45) iz Lebana osuđena je zbog prevare koju je počinila početkom prošle godine, a čija je žrtva bio njen ljubavnik Nišlija M.L. (41) i njegov rođeni brat od kojih je uzela više od 8.000 eura.

U namjeri da izbjegne suđenje, naročito uzimajući u obzir da joj ovo nije prvi put da vara ljude, D.Nj. je sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu sklopila sporazum o priznanju krivičnog djela koji je potvrdio Osnovni sud.

"D.Nj. je zbog krivičnog djela prevara u saizvršilaštvu iz člana 208 stav 3 u vezi stava 1 na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog djela izrečena kazna zatvora od jedne godine koju će izdržavati u svom stanu bez primjene mjere elektronskog nadzora. Takođe, osuđena je i na novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara", saopštila je portparol Osnovnog suda u Nišu Ana Gajić Ristić.

D.Nj. i njena majka S.S. uhapšene su u decembru prošle godine dok je protiv šezdeetdevetogodišnjeg supruga S.S. podnijeta krivična prijava zbog prevare u saizvršilaštvu u redovnom postupku.

Ubijedili Nišlije da su pronašli zakopano blago

D.Nj. je ubijedila Nišliju M.L. da je njen otac u njihovoj kući u Lebanu pronašao zakopano blago iz turskog doba, ali da im je potreban novac da sa njega skinu kletvu. Tokom devet mjeseci one su od dvojice braće uzimale pare koje su trošile ubjeđujući ih da će zlato dobiti sve dok oni nisu prozreli prevaru i prijavili ih policiji pa su uhapšene. U međuvremenu su saznali da se protiv D.Nj. u Kragujevcu vodi krivični postupak zbog istovetne prevare čija je žtva bio poznati estradni umjetnik.

M.L. nam je tada ispričao da je majku i ćerku upoznao početkom 2024. godine kada su koristile njegove taksi usluge.

Izvor: Facebook printscreen

"Kada mi je od D.Nj. stigao zahtjev za prijateljstvo preko Fejsbuka, sjetio sam se da sam nju i njenu majku vozio po gradu. Počeli smo da se dopisujemo, dopala mi se pa smo postali emotivni partneri. Poslije izvjesnog vremena ona mi je kazala da je njen otac u njihovoj kući pronašao zakopano blago koje je pod kletvom koju može da ukloni samo hodža. Kazala mi je da je radi uklanjanja kletve, potrebno dati novac u crkvu i zatražila mi 1.100 eira. Objasnila mi je da joj je rečeno da se to zlato radi skidanja prokletstva, treba podijeliti između trojice muškaraca od kojih bar jedan treba biti neko ko nije iz kuće te da je ona odabrala mene", opisuje M.L. kako je upao u mrežu opasne prevarantkinje.

Lagala da je trudna

Kako dalje priča, bio je isprva sumnjičav prema njenim navodima, ali s obzirom na to da su bili u ljubavnoj vezi te da je D.Nj. tvrdila da nosi njegove blizance, odlučio je da je posluša.

"Dao sam joj taj novac a ona mi je objasnila da taj ritual uklanjanja kletve traje 40 dana, nakon čega će zlato moći da se unovči. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, ponovo sam počeo da sumnjam u nju, naročito zbog toga što je stalno bila odsustna te što je stalno imala izgovore zbog čega zlato još nije uzeto. Sa bratom sam u više navrata razgovarao i dijelio sa njim svoje sumnje ali sam nastavio da joj dajem novac nadajući se da mi ipak govori istinu", navodi dalje žrtva prevarantkinje.

M.L. objašnjava da je vrijeme prolazilo ali da zlata nije bilo.

"Sledeća njena priča je bila da hodža kog su angažovali nije mogao da obavi posao te da su pozvale drugog iz Crne Gore ali su od nas zatražile da im damo po 150 eura za njegove putne troškove. Opet sam se zamislio jer je prethodno pričala da hodža ne uzima unaprijed pare nego tek kada se zlato proda i to iznos koliki mu se da. Ipak sam odlučio da joj dam taj novac ali sam angažovao prijatelje da ih prate da vide da li će ga zaista poštom poslati hodži kako su pričale. Oni su potvrdili moje sumnje jer su vidjeli da tim novcem plaćaju struju umjesto da ga uplate hodži. Sledeći put su zatražile 3.000 eura navodno kako bi taj novac samo bio u njihovoj kući 72 sata, što bi bio poslednji korak prije uzimanja zlata. Ponovo smo se našli, predali smo novac a ja sam ponudio da majku, koja je tvrdila da će pare odmah odnijeti kući, odvezem do Lebana. Ona mi je tada kazala da joj je hodža rekao da mora da ide autobusom! E, tada sam počeo da se smijem. Čim su otišle, ponovo smo ih pratili da bi vidjeli da uopšte nisu otišle za Lebane, stigli smo ih u jednom parku i ja sam tražio da mi vrate pare. Bile su uznemirene ali su nastavile sa svojom pričom, pokušavale su i dalje da me ubijede da zlato postoji. Kazale su da je iskopano preko 119 kilograma zlata, te da su ga prodale po 33.000 eura po kilogramu i da će nam dati trećinu. Nisam naseo na ove nove laži, tražio sam da mi vrate novac, te sam dobio 3.150 eura dok su mi ostale dužne još preko četiri hiljade eura. Od septembra sam prekinuo svaki kontakt sa njima i prijavio ih policiji. One su za to vrijeme pobegle na Zlatibor, ali su čim su se vratile, uhapšene", zaključuje svoju ispovijest ovaj Nišlija.

Kako smo ranije pisali, D.Nj. je hapšena i 8. septembra 2022. godine u mjestu Špiljani kod Tutina, na graničnom prelazu između Srbije i Crne Gore zbog sumnje da je godinu dana ranije na prevaru od V.D., čuvenog estradnog umetnika iz Kragujevca, uzela više od pola miliona dinara.

U krivičnoj prijavi koju je advokat Andrija Magdelinić koji zastupa V.D. podneo protiv D.Nj., a u koju smo imali uvid, navodi se da je osumnjičena više od godinu dana držala u zabludi oštećenog zbog čega je on pretrpeo ozbiljnu materijalnu štetu. Ona je sa žrtvom takođe preko Fejsbuka stupila u kontakt i ubijedila ga da je njen otac pronašao hiljadu kilograma zlata koje je prodala za 50 miliona eura i da će mu dati polovinu. Oštećeni je to odbijao ali je D.NJ. bila uporna ističući da je to jedini način da se ona očisti od prokletstva te da bi joj na taj način učinio uslugu. Poslije duže prepiske, oštećeni pada u zamku i prihvata poklon, ali onda D.Nj. traži od V.D. novčani prilog crkvi i džamiji da bi se navodno eliminisale čini sa njih oboje. On joj je poverovao i u više navrata uplatio novac ali ni nju ni zlato, nakon što mu je uzela više od pola miliona, nije vidio pa je prijavio policiji.

(Telegraf/Mondo)